مسيرة ذوى الهمم تتصدر المشهد الانتخابي في ثاني أيام الاستحقاق الرئاسي

سيرا على الأقدام، حاملين أطول "علم" لمصر، انطلق العشرات من ذوى الهمم والصم والبكم بمدينة قنا في مسيرة للحث على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وذلك من أمام الإدارة التعليمية مرورا بميدان المعهد الأزهرى، وصولا إلى ميدان الواعظ بمنطقة عمر أفندى.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة والأندية الرياضية مسيرة حاشدة، انطلقت من أمام مقر إدارة الشباب والرياضة بمدينة قنا، وكان في مقدمتها رجب رزق رئيس نادي "الشبان المسلمين" وأشرف سعد رئيس نادي "البحر"، حتى لجنة مدرسة "الحديثة" للإدلاء بأصواتهم وتشجيع المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي المهم.

حشد الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع

ونظمت كذلك مديرية الأوقاف ومنطقة قنا الأزهرية مسيرة إلى لجنة المعهد الديني بقنا، تقدمها علماء الأزهر والأوقاف وعدد كبير من المواطنين، فيما استمرت الأحزاب السياسية بالمحافظة في حشد الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، مؤكدين علي نضج المواطنين وإصرارهم علي دعم الدولة.

كما انتظمت اللجان الانتخابية بالمحافظة في عملها في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، والتي تستمر حتى غد /الثلاثاء/ في 41 لجنة فرعية بعدد 312 مركزا انتخابيا موزعين على 10 لجان عامة بالمحافظة..

انتخابات الرئاسة 2024

كما شهدت لجان: المعهد الديني ومدرسة قنا الرسمية للغات ومدرسة الحميدات بمدينة قنا والشهيدة ميار الإعدادية بمدينة نجع والجمعية التعاونية بقرية "هو" بمركز نجع حمادي ومدرسة حسين خفاجي بقرية "القارة والمدرسة الابتدائية المشتركة قرية "الشمرات" والمعهد الأزهري بقرية "كوم جابر" بمركز أبوتشت ومعهد الطيب الحساني بقرية "الدهسة" ومعهد الشيخ أحمد محمود بقرية "العركي" والمدرسة الابتدائية بقرية "الكوم الأحمر" بمركز فرشوط وأبو مناع بحري بمركز دشنا ومدرسة الشعلة بالمراشدة بمركز الوقف، التواجد الأكثر كثافة من قبل الناخبين منذ بدء عمليات التصويت صباح اليوم.