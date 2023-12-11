بالأسماء.. نكشف قائمة الأندية المشاركة مع الزمالك في دورة الإمارات

ينتظر مسئولو نادي الزمالك الحصول على موافقات وخطابات رسمية من الأندية التي ستشارك في دورة الإمارات الودية.

واقترب أهلي جدة والاتفاق من السعودي لخوض تلك البطولة إلى جانب الوحدة الإماراتي مع الزمالك.

وقع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بشكل رسمي، على المشاركة في دورة ودية، تقرر إقامتها في الإمارات.

توقيع العقود

ووقع مسؤولو الزمالك عقود المشاركة في دورة الإمارات الودية، التي ستقام في شهر يناير المقبل.

ومن المنتظر أن يتم تجميد منافسات بطولة الدوري المصري والمسابقات القارية في شهر يناير، بسبب إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويشارك الفارس الأبيض في البطولة التي يتخللها عدد من المباريات الودية الدولية، كما أفاد مراسل "بطولات" في نادي الزمالك.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الثانية في بطولة الكونفدرالية التي يشارك بها هذا الموسم، بعد تحقيق العلامة الكاملة بـ3 انتصارات حتى الآن.

وستكون تلك الدورة فرصة مميزة للجهاز الفني للفريق للوقوف على مستوى اللاعبين وتجهيزهم بالشكل الأمثل من كل الجوانب

عودة التدريبات

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الأحد عقب الفوز على ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته عصر اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.