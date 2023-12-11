محافظ مطروح يتابع مع متطوعي "حياة كريمة" تسهيل إجراءات التصويت للناخبين

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في اليوم الثاني للتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، لجنة مدرسة العمدة أحمد طرام بمدينة مرسى مطروح، في إطار جولاته للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بالمحافظة، دون أي معوقات، مؤكدًا توفير كل سبل الراحة للناخبين باللجان؛ للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وتابع محافظ مطروح، مع متطوعي مؤسسة "حياة كريمة" اليوم، إجراءات استقبال المواطنين ومساعدتهم من خلال استخراج الرقم في الكشف لتسهيل عملية الانتخاب مقدمًا لهم الشكر على تواجدهم الفعال خلال انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وأشاد شعيب، بالإقبال الكبير من المواطنين وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم، موضحًا أن اصطفاف أبناء مطروح في طوابير أمام اللجان في مشهد يعكس وعي أهالي مطروح وحبهم لوطنهم؛ لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على الوطن ومقدراته، داعيًا الجميع للنزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في استكمال مسيرة التنمية والبناء، والتكاتف في مواجهة التحديات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

محافظ مطروح يتابع سير العملية الانتخابية

محافظ مطروح يتابع سير العملية الانتخابية

محافظ مطروح يتابع سير العملية الانتخابية

محافظ مطروح يتابع سير العملية الانتخابية