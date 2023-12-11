مسنة على كرسي متحرك من داخل لجنتها: أشارك من أجل مصر واستقرارها

قالت الحاجة ماجدة إبراهيم، من أهالي مدينة الزقازيق، والتي تبلغ من العمر 74 عاما، إنها حرصت على النزول للإدلاء بصوتها في الانتخابات لاختيار رئيس بلادها الذي سيصنع مستقبل الأجيال القادمة.

وأضافت: "أنا نازلة علشان مستقبل الأطفال ومستقبل أحفادي"، مؤكدة أن النزول واجب وفرض على كل قادر.

وبعثت الحاجة ماجدة برسالة لكل من يتخاذل عن النزول، قائلة إنه لا بد من النزول إلى اللجان الانتخابية من أجل مستقبل مصر، وأنه فى العصر المظلم الذى حكمت فيه جماعة الإخوان كان المواطن المصرى يبحث عن رغيف الخبز ولم يجده، وكانت الكهرباء تنقطع على مدار اليوم، إلى أن جاء الرئيس وخلص مصر من هذه الجماعة.

ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.