السروجى من غرفة عمليات نقابة البترول توافد العاملين أمام اللجان الانتخابية مشرف

لليوام الثاني تواصل غرفة عمليات النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، لمتابعه التصويت فى انتخابات الرئاسة اليوم عملها منذ الصباح الباكر بتواجد أحمد السروجى، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول، لمتابعة كل ما يدور في لجان التصويت على مستوى الجمهورية وتقديم التسهيلات والتيسيرات للعاملين بشركات البترول للإدلاء باصواتهم.

تضم غرفه العمليات، احمد السروجى الامين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول، رابح عسل، نائب رئيس نقابة البترول، احمد الجوهرى عضو المكتب التنفيذى وأعضاء اللجان النقابة المختلفة والاعلام، وتباشر غرفة عمليات متابعة الانتخابات لنقابه البترول، عملها من المقر الرئيسي بنادى بتروسبورت، بما في ذلك تقديم تيسيرات للعمال لمعرفه لجانهم التصويتيه والتوجه اليها.

وقال احمد السروجى الامين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول، أن توافد العاملين أمام اللجان الانتخابية، قبل بدء التصويت مشرف في اليوم الثاني، مطالبا المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وصرح احمد السروجى بأن المؤشرات الأولية التي تلقتها اللجنه في الساعات الاولى حتى الآن كشفت عن إقبال قوي وكبير للعمال للمشاركة في التصويت وأن غرفه العمليات ستعمل على مدار الساعه حتى انتهاء التصويت في اليوم الثانى ومستمرة علي مدار الثلاث ايام.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة