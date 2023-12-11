حشود من السيدات بلجنة مدرسة خديجة يوسف بأسيوط (فيديو)

بالرقص على أنغام الأغانى الوطنية ورفع الأعلام المصرية، احتشدت آلاف السيدات والفتيات، للتصويت في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة خديجة يوسف، في مركز أسيوط بمحافظة أسيوط، في اليوم الثاني.

اختيار رئيس مصر القادم

ورصدت كاميرا "الدستور"، الفرحة العامرة للسيدات والفتيات وسط حالة من السعادة وبث الأغاني الوطنية وترديد هتافات تحيا مصر، وذلك للتصويت فى الانتخابات الرئاسية في يومها الثاني والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، واختيار رئيس مصر القادم واستمرار مسيرة الإنجازات المتعددة في ربوع الوطن.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.