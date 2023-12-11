سولاف درويش تقود مسيرة بالقليوبية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

نظمت سولاف درويش وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو حزب مستقبل وطن، اليوم، مسيرة حاشدة في محافظة القليوبية، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وثمنت “درويش” حرص كافة طوائف المجتمع المصري على المشاركة خلال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وشهدت مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر حتى المساء إقبالًا ملحوظًا من الشباب من الجنسين وسيدات مصر العظيمات، وكذلك الرجال والشيوخ والمسنين.

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