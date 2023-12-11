الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سولاف درويش تقود مسيرة بالقليوبية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

جانب من المسيرة
جانب من المسيرة

نظمت سولاف درويش وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو حزب مستقبل وطن، اليوم، مسيرة حاشدة في محافظة القليوبية، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وثمنت “درويش” حرص كافة طوائف المجتمع المصري على المشاركة خلال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وشهدت مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر حتى المساء إقبالًا ملحوظًا من الشباب من الجنسين وسيدات مصر العظيمات، وكذلك الرجال والشيوخ والمسنين.

رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة يصوت في الانتخابات الرئاسية

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النائبة سولاف درويش الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة حاشدة بمدينة قليوب حزب مستقبل وطن مصر تنتخب 2024

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