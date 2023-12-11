الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خالد عيش يُدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة ويؤكد: مشاركة شباب العمال كانت لافتة للنظر

النائب خالد عيش
النائب خالد عيش

أدلي النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية بحدائق القبة، وسط حضور حاشد من الناخبين.


وفي تصريحات صحفية قال النائب خالد عيش: نتابع منذ اليوم الأول حشد عمالنا على مستوى الجمهورية للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية وتيسير وصولهم إلى اللجان الانتخابية، وذلك من خلال غرفة العمليات التي تباشر عملها حتى إغلاق آخر صندوق انتخابي في اليوم الثالث، حيث نسعي بكل قوة إلى أن يشارك كل عامل من عمالنا، البالغ عددهم ١٥٠ ألفًا على مستوى الشركات والمصانع التابعة للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن المشاركة واجب وطني يضمن استمرار مسيرة التنمية والإنجازات التي بدأت قبل تسعة أعوام.


وأضاف ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ: مشاركة شباب العمال كانت لافتة للنظر وشباب الجامعات أيضًا، وهو أمر إنما يؤكد على درجة الوعي الكبيرة لدى الشعب المصري، والذي زاد بفعل الأحداث التي عاصرناها خلال السنوات الأخيرة، وحجم الخطر الذي يحيط بالمنطقة، وبالتالي كان اختيارنا هو الأمن والاستقرار، وهو ما دفعنا للحضور اليوم.


وعلى الجانب الآخر، تستمر اللجان النقابية للعاملين بالصناعات الغذائية في حشد العمال لليوم الثاني من انتخابات رئاسة الجمهورية على مستوى الجمهورية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الإثنين، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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