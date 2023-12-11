مدارس الإسماعيلية تنفذ محاكاة للعملية الانتخابية لغرس المشاركة الإيجابية

نظم عدد من مدارس محافظة الإسماعيلية، تحت رعاية د. محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، محاكاة فعلية للعملية الانتخابية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية؛ للتعريف بمعنى المواطنة والعملية الانتخابية، وكيفية اختيار الرئيس، وتوزيع الأدوار والمهام على الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

ففي مدرسة القومية العربية الخاصة، انطلقت عملية محاكاة لتعليم الأطفال كيفية الانتخاب عن طريق فريق المسرح بالمدرسة، والذي قام بتقديم عرض لآلية الانتخاب والفئات المشاركة بالانتخاب وإجراءات العملية الانتخابية، بدءًا من إعلان الترشح مرورًا بالبرامج الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي وفعاليات الفترة الانتخابية، وتم تقديم نماذج للناخبين، شبابا وشيوخا ونساء وذوي الاحتياجات الخاصة، وتم التعريف بكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، لتشابه الانتخابات التي تجرى على مستوى الوطن، وقام الطلبة أنفسهم بتنظيم العملية والرقابة عليها، ولعب أدوار الناخبين والمرشحين، تحت إشراف معلميهم.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثاني إيامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا، ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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