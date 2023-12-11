مواطنة خمسينية لـ الدستور: أشارك في الانتخابات رغم مرضي الشديد

حرصت منيرة عبدالرزاق، سيدة في الخمسين من عمرها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

قالت منيرة ل الدستور إنها جاءت للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، واختيار الرئيس الأصلح للفترة القادمة للدولة المصرية.

تابعت أنها رغم إصابتها بالتهاب حاد في الشعب الهوائية، إلا أنها قررت الحضور والمشاركة للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، منوهه:« يجب على الجميع المشاركة لأن مصر تحتاج إلي الجميع».

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من امس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

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