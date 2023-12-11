رباعي الزمالك يخضع لبرنامج تأهيلي خاص استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي

يخضع رباعي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي ويوسف أوباما وعمر جابر، لبرنامج تدريبي خاص خلال الفترة الحالية لتجهيزهم بأفضل شكل قبل مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها الخميس القادم بدورى نايل.

وقال معتمد جمال المدير الفني للفريق الرباعي لم يكن جاهز بنسبة 100% للمشاركة فى مباراة ساجرادا الأخيرة، وبناءا عليه تقرر وضع برنامج تدريبي خاص لهم تحت إشراف علاء رجب مخطط الاحمال بالتنسيق مع الجهاز الطبي لتجهيزهم للمباريات القادمة.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس الجاري في بطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يتعاقد مع وائل بدرلتولي القيادة الفنية لفريق كرة السلة

وتعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مع وائل بدر المدير الفني لمنتخب مصر الأول لتولي القيادة الفنية لفريق كرة السلة بالقلعة البيضاء.

وأعلن طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بنادي الزمالك عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول والذي يضم كل من، وائل بدر مديرًا فنيًا ومحمد السحرتي مدربًا عامًا.

ومحمد سعيد معد بدني ومصطفى محسن مديرًا اداريًا،وإسلام جمعة أخصائي علاج طبيعي وإياد مصطفى محللًا للأداء.

وخاض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد تحت القيادة الفنية لوائل بدر.

ويعد وائل بدر أحد أبرز النجوم في كرة السلة بتاريخ نادي الزمالك، ونجح في حصد عدة ألقاب مع القلعة البيضاء، وسبق له تولي القيادة الفنية لناديي الجزيرة وسبورتنج.