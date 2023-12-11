محلل فلسطيني لـ"الدستور": مصر أحبطت مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

قال فراس ياغي المحلل الفلسطيني والباحث في الشأن الاسرائيلي، إن مصر منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر الماضي انتبهت للمخططات غير المعلنة لإسرائيل والتي تهدف لدعم مؤامرة التهجير والطرد القسري للمواطنين الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية برمتها.

ياغي: مصر رفضت تصفية القضية الفلسطينية

وأوضح ياغي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مصر موقفها مشرف وأكدت أنها لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين مهددة بقطع العلاقات مع إسرائيل مما يؤكد أن مصر هي عمق أساسي للقضية الفلسطينية ولن تسمح لأحد بتصفية القضية.

ولفت إلى أن مصر تعلم توجهات اليمين المتطرف في إسرائيل لذا عملية التهجير هي ضد مفهوم الشرعية الدولية والأمن القومي المصري وضد القضية الفلسطينية ككل، ولهذا الموقف المصري مقدر من قبل فلسطين والشعب الفلسطيني ومصر سند للقضية.

ياغي: الفيتو الأمريكي غير مستغرب

وأشار ياغي إلى أن استخدام الفيتو من قبل واشنطن في مجلس الأمن الدولي لإحباط قرار وقف إطلاق النار في غزة ليس غريب والموقف الأمريكي معلن ومعروف والأهداف الأمريكي هي نفس الأهداف الإسرائلية القضاء على حماس والخلاف بينها وبين إسرائيل مابعد الحرب وليس حول القضاء على حماس.

وأضاف: "ورغم أن المؤسسة الأمريكية أبلغت أن أهداف اسرائيل غير واقعية وواشنطن تبحث عن خطة بعد الحرب لأنها تعلم أن نتنياهو لا يريد خطة سياسية لقطاع غزة ولكن أمريكا لا يمكن أن تسمح للمجتمع الدولي للتدخل في القضية وإسرائيل عمق أمريكا في الشرق الأوسط ومخزن السلاح الأمريكي في المنطقة".

انتهاء المعارك في خان يونس

وأوضح الباحث الفلسطيني أن انتهاء المعارك في خان يونس واضح فهناك فرق بين الموقف الأمريكي والإسرائيلي فأمريكا تحدثت عن أسابيع لانتهاء العملية العسكرية في خان يونس لأن لديها انتخابات رئاسية في فبراير القادم ومع ذلك الحد الأدنى للعملية بالنسبة لأمريكا في نهاية ديسمبر ومنتصف يناير ولكن إسرائيل تريد حرب مفتوحة وليس زمن محدد فهي تريد التعامل مع غزة مثل الضفة الغربية وأن يكون له موقع داخل قطاع غزة.

وقال ياغي إن الموقف المصري مركزي في التوسط للتهدىة بين الجانبين وتعمل مصر أيضا وفقا لخطة إنسانية تتعلق بإدخال المساعدات والتوسط تبادل الأسرى بين الجانبين وتبحث عن الذهاب لهدنة وبحث الحل الجذري ووقف دام لإطلاق النار لكن المعضلة في إسرائيل التي تتعنت نحو هذه الحلول.