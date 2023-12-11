الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الفنانة نادية مصطفى تدلى بصوتها بالانتخابات.. وتؤكد: مصر تحتاج لتكاتف الجميع

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أدلت الفنانة نادية مصطفى بصوتها الانتخابي داخل لجنة الشهيد عامر عبدالمقصود بالدقي، في اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية، وقالت إن هذا اليوم يعد حدثا هاما يجب على الجميع المشاركة فيه والنزول للشارع، وإبراز صورة مصر الجميلة للعالم، خاصة أن مصر تحتاج في هذا التوقيت إلى تكاتف الجميع.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا، ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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