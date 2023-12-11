الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الهلال الأحمر": متواجدون في كل اللجان الانتخابية للتدخل فى حالات الطوارئ

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

شاركت مجموعات من الهلال الأحمر المصرى فى الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال توفير خدمات طوارئ بجميع المدارس التى بها لجان، حيث تواجدت بلجنة مدرسة مدينتى للغات بالقاهرة الجديدة.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل، أن الهلال الأحمر المصري، متواجد باللجان الانتخابية للتدخل فى أى حالة طوارئ لإسعاف أى ناخب بالتنسيق مع هيئة الإسعاف.

الفرقة مجهزة بأدوات الإسعافات الأولية

وأضاف الدكتور محمد إسماعيل، أن الفرقة مجهزة بأدوات الإسعافات الأولية وفى حالة وجود حالة مرضية تستحق النقل للمستشفى يتم توفير سيارة إسعاف من خلال التواصل مع هيئة الاسعاف المصرية وبيتم نقله إلى أقرب مستشفى ليه،"قائلا متواجدين فى 27 محافظة في كل المدارس اللى فيها لجان انتخابات بنقدم خدمة الاسعافات الأولية للناخبين على مدار اليوم طوال الثلاث أيام.

وتوافد المواطنون على لجنة مدرسة مدينتى بالقاهرة الجديدة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثانى على التوالى من أيام التصويت بانتخابات الرئاسة 2024، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وبدأت عملية التصويت أمس الأحد، بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024، في الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساء.

انتخابات الرئاسة 2024 

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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