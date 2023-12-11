إقبال كثيف من أهالي حي دار السلام على الانتخابات

شهدت لجان حي دار السلام إقبالا كثيفا بين صفوف النخاب في اليوم الثاني للإنتخابات الرئاسية.

وقام صباح اليوم الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ بعمل جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير انتظام العمل باللجان الانتخابية لليوم الثاني.

وتفقد نائب محافظ القاهرة عدد من اللجان الانتخابية بنطاق حى الساحل للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وبدء التصويت فى كافة اللجان دون معوقات والتأكد من متابعة توفير كافة التسهيلات والمستلزمات للتيسير على الناخبين فى عملية التصويت، ورافق نائب المحافظ اشرف سيد محمد رئيس الحى والأجهزة المعاونة.