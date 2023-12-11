الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس تحرير مجلة أكتوبر: المصريون أثبتوا للعالم أنهم على قدر المسؤولية (فيديو)

محمد أمين رئيس تحرير
محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر

وجه محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف الإخبارية، التحية للمصريين الذين أثبتوا للعالم أنهم بقدر المسؤولية، وهذا ما رأيناه أمس أثناء توافدهم على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال أمين، خلال لقائه عبر قناة dmc، اليوم الاثنين، إن قوى الشر كانت تراهن على أن المصريين في الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ستكون مشاركتهم قليلة، لكن المصريين ردوا ردًا قوي سواء بمشاركتهم في الخارج أو الداخل، ونسعى لاستكمال هذه الملحمة واختيار رئيس مصر القادم.

إقبال غير مسبوق

وتابع: لأول مرة نشهد في الانتخابات الرئاسية أن تستمر بعض اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين بعد موعدها بسبب توافد المصريين بكثافة خلال اليوم الأول للتصويت.

وأوضح رئيس تحرير مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف الإخبارية، أننا نشهد حجم كثافة من الناخبين وإقبال على التصويت غير مسبوق، إضافة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات عبر بالأرقام التي رصدتها من عدد الناخبين في الساعات الأولى للعملية الانتخابية، وهذا يؤكد أن الشعب المصري يمتلك حالة وعي غير عادية.

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