الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كبار السن الأكثر حضورًا للإدلاء بأصواتهم في مدرسة عابدين الثانوية للبنات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

حرص عدد كبير من كبار السن على التوافد على اللجان الانتخابية في مدرسة الخط العربي في منطقة عابدين التابعة لوسط البلد في محافظة القاهرة.

اعتلى كبار السن المشهد بين جموع المواطنين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وطالبوا الشباب بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار المستقبل الذي يحلمون به.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من امس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

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