نائبة الشعب الجمهوري تتصدر مسيرة انتخابية للرموز الدينية بالشرقية

تصدرت النائبة هناء أنيس، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، مسيرة تضم الرموز الدينية بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والقيام بواجبهم الدستوري خلال اليوم الثاني من الانتخابات في الداخل

فيما أعلنت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أن منسقي الحملة، ورؤساء وأعضاء غرف العمليات بالمحافظات يواصلون متابعة العملية الانتخابية خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية في الداخل، بكافة محافظات الجمهورية.

وتواصل غرفة العمليات المركزية التابعة لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، عملها في التواصل مع غرف العمليات على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

ويقوم النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، ورئيس الغرفة، بالإضافة إلى أعضاء غرفة العمليات المركزية، بمتابعة جميع المخلفات والمشاكل، التي يرصدها منسقي الحملة الانتخابية، ورؤساء وأعضاء غرف العمليات بالمحافظات، خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وذلك للعمل على حلها.

فيما أصدرت حملة المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، بيانا أمس، بشأن متابعتها اليوم الاول للانتخابات الرئاسية من خلال غرفة العمليات المركزية و٢٦ غرفة عمليات علي مستوي المحافظات.

وقالت الحملة إن الإقبال في اليوم الاول جيد جدا، وأنها لم تتلق أية مخالفات تعوق سير العملية الانتخابية أو تؤثر عليها، مضيفة: ⁠كل ما تم رصده حالات فردية لا ترقي الى درجة المخالفة أو الخروقات.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024