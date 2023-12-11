الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جامعة القاهرة تشارك بقوة فى العُرس الديمقراطى للانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

تتصدر جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، مشهد المجتمع الأكاديمي في ماراثون انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، من خلال المشاركة المتميزة لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، معبرين عن شعورهم بالمسئولية الوطنية تجاه بلدهم.

ويحرص جميع منسوبي جامعة القاهرة على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية والاحتفال بالعُرس الانتخابي الديمقراطي منذ اليوم الأول للانتخابات، وعلى مدار أيام الانتخابات، من خلال الإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية، وتنظيم مسيرات حاشدة تتضمن ترديد الأغاني الوطنية، ورفع الأعلام المصرية والهتافات الديمقراطية تحت شعار "إنزل شارك.. مصر هي الأهم".

ويوضح الإقبال الكبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة القاهرة حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، بهدف دعم إعمال الدستور وإنفاذه.

ويؤكد مشهد المشاركة الفعالة والقوية لمنسوبي جامعة القاهرة في الانتخابات الرئاسية دورهم الفعال كسفراء لجامعة عريقة كجامعة القاهرة لها دور وطني ومجتمعي فعال على مدار تاريخها، ويعكس الوعي القومي لمنسوبيها بأهمية الإدلاء بالرأي كواجب وطني وقومي، وقيمة الانتماء الوطني لديهم، كما يُعد شهادة حب وانتماء يقدمونها للوطن.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا، ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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