الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نساء النوبة يتوافدن على لجان الاقتراع للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024

سيدات النوبة تشارك
سيدات النوبة تشارك في الانتخابات الرئاسية 2024

توافدت سيدات النوبة، اليوم الإثنين، على لجنة نادي بلانة بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، للمشاركة والإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثاني أيام التصويت.

وقدّمت الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان، الخدمات الطبية والفحص وقياس الضغط والسكر للسيدات المشاركات بأعداد كبيرة في الانتخابات على هامش الإدلاء بأصواتهن.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجانهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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