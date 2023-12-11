متابعون دوليون: رصدنا إقبالًا كثيفًا على التصويت بانتخابات الرئاسة المصرية

تابع وفد من المتابعين الدوليين ضمن ائتلاف نزاهة، خطوات عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية داخل مركز اقتراع بإحدى المحافظات العشر التي يتابعها الائتلاف.

وأصدر الائتلاف تقريرًا يتناول أبرز ملاحظاته خلال عملية متابعة تصويت المصريين في الداخل منذ فتح باب التصويت في التاسعة صباحًا حتى انتهاء مرحلة التصويت في التاسعة مساءً، وهو التقرير الذي يُغطي 10 محافظات مصرية يتابعها الائتلاف ميدانيًا.

ويضم ائتلاف نزاهة "100 شخص" ما بين متابعين دوليين ومترجمين ومنسقين محليين وإداريين، إضافة إلى غرفة عمليات الائتلاف التي تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة. ويخطط الائتلاف لزيارة حوالي (2400) لجنة انتخابية فرعية في نطاق 10 محافظات مصرية، من إجمالي 11 ألفًا و631 لجنة على مستوى الجمهورية.

وفيما يلي أبرز مشاهدات الائتلاف على مدار اليوم:

-لاحظ الائتلاف كثافة كبيرة من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم أمام مقار الاقتراع في عدد كبير من اللجان الانتخابية، حيث توافد المواطنين أمام مقار الاقتراع قبل فتح اللجان أمام الناخبين بدقائق.

-لاحظ الائتلاف تباطؤا في عملية التصويت نتيجة الزحام أمام عدد من اللجان الانتخابية، وهو ما تمت الإشارة إليه صباح اليوم.

-لاحظ الائتلاف وجود تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان مشاركتهم في عملية التصويت بسهولة، مع توفير بطاقات مصممة بطريقة "برايل" لمساعدة أصحاب الإعاقة البصرية في ممارسة حقهم الانتخابي.

-كما لاحظ ائتلاف نزاهة وجود مسيرات شعبية بالقرب من بعض مراكز الاقتراع تحث المواطنين على المشاركة والتصويت في الانتخابات.

-لاحظ الائتلاف تواجدا أمنيا جيدا في محيط مقار الاقتراع لتأمين العملية الانتخابية، وقد نتج عن ذلك حالة من الاستقرار وغياب أي مشاحنات أو تجاوزات رغم كثافة المشاركة على مدار اليوم، ولم يواجه الائتلاف أي تجاوزات خلال التعامل مع مسئولي -اللجان الانتخابية.

-مع نهاية اليوم الأول، لاحظنا تفاوتا في معدلات المشاركة ما بين معدلات مرتفعة ومتوسطة في عدد من اللجان الانتخابية، ومشاركة محدودة في الساعة الأخيرة للتصويت في بعض المناطق.

-لاحظ الائتلاف مشاركة ملحوظة للنساء، مع اصطحاب بعض الناخبين لأبنائهم خلال المشاركة في التصويت.

-لم يتلق الائتلاف شكاوى تتعلق بالعملية الانتخابية، في حين أن غُرفة العمليات تلقت استفسارات من قبل عدد من الناخبين -لمعرفة أقرب لجنة انتخابية، وذلك عن طريق الخط الساخن الذي أعلن عنه الائتلاف بشكلٍ سابق.

ويواصل ائتلاف نزاهة الدولي متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام المخصصة لتصويت المصريين في الداخل، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية الخاصة بالائتلاف التي تعمل على مدار 24 ساعة.