حضور الأحفاد مظاهر التصويت.. بناء جسر التواصل بين الأجيال في العملية الانتخابية

تشهد الانتخابات الرئاسية 2024 مشاركة واسعة من قبل المواطنين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، ولكن هناك جانبًا مميزًا في الانتخابات وهو مشاركة الأحفاد من الأطفال مع أجدادهم في عملية التصويت، حاملين أعلام مصر ومعبرين عن تفاعلهم واهتمامهم بالعملية الديمقراطية.

قد تبدو مشاركة الأطفال في العملية الانتخابية غير معتادة وليس لهم حق في التصويت، ولكنها في الحقيقة عمل رمزي يبرز الروابط القوية بين الأجيال، كما تحمل هذه المشاركة رسالة عميقة عن التراث والوفاء لتضحيات الأجداد وتحقيق الأماني التي حلموا بها من خلال تعليم الأحفاد كيفية المشاركة في العملية الانتخابية لتحديد ورسم مستقبلهم.

فالأطفال لا يمتلكون القدرة على التصويت بشكل رسمي، لكن يمكنهم تعزيز الوعي والتفاهم حول أهمية الحقوق الديمقراطية، حيث إنهم يستمعون ويشاهدون قصص الأجداد ويحملون أحلامهم بالتغيير والعدالة، وتعتبر مشاركة الأطفال في تجربة الانتخابات فرصة لتشكيل مفاهيمهم حول الديمقراطية وأهميتها.

ومن نماذج الأطفال الذين شاركوا أجدادهم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، طفل يدعى معاذ لم يبلغ من العمر 6 سنوات جاء مع جده إلى الانتخابات بسبب حبه للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورغبته في معرفة كيف تجرى الانتخابات الرئاسية وكيفية المشاركة فيها، خاصة أنها المرة الأولى له التي يأتي فيها رفقة جده وشقيقته.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.



