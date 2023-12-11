أعضاء النقابة العامة للعاملين بالخدمات الاجتماعية والإدارية بالشرقية يدلون بأصواتهم في الانتخابات

توجه حشد من العاملين والأعضاء للجان النقابية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الاجتماعية والإدارية بالشرقية، اليوم، في مسيرة للجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ويأتي ذلك إيمانا منهم بالمسؤولية الوطنية تجاه مصر، وأكدوا أن المشاركة الواسعة والإقبال الكبير على التصويت في الانتخابات الرئاسية، يظهر للعالم الوجه الحضاري للشعب وللدولة المصرية، واهتمام الشعب بممارسة حقوقه الدستورية.

مصر تنتخب الرئيس

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.