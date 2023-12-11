حزب الجيل: الانتخابات تسير بشكل منظم في يومها الثاني

أكدت غرفة العمليات المركزية لحزب الجيل، أن العملية الانتخابية تسير في يومها الثاني بشكل منظم دون وجود أي معوقات وسط إقبال غير مسبوق من المواطنين بجميع المدن والقرى، بينما تعم الفرحة كل اللجان.

ورصد حزب الجيل الديمقراطي في محافظة سوهاج وإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات مع الساعات الأولى من فتح باب اللجان في اليوم الثاني، منوها إلى أن العملية الانتخابية تسير بمنتهى الرقي، وبشكل طبيعى ومنظم دون أية معوقات.

كما رصدت غرفة عمليات الحزب، زيادة كبيرة في الإقبال بمراكز الاقتراع في محافظة الدقهلية، بينما سيطر على المشهد احتشاد النساء بشكل كثيف أمام اللجان في كافة المحافظات.

جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد

جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد

جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد

جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد

جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد

جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد

جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد

جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد

جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد

جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد

جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد

جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد

جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد

جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد

جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد

جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد