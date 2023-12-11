الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الجيل: الانتخابات تسير بشكل منظم في يومها الثاني

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد

أكدت غرفة العمليات المركزية لحزب الجيل، أن العملية الانتخابية تسير في يومها الثاني بشكل منظم دون وجود أي معوقات وسط إقبال غير مسبوق من المواطنين بجميع المدن والقرى، بينما تعم الفرحة  كل اللجان.

ورصد حزب الجيل الديمقراطي في محافظة سوهاج وإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات مع الساعات الأولى من فتح باب اللجان في اليوم الثاني، منوها إلى أن العملية الانتخابية  تسير بمنتهى الرقي، وبشكل طبيعى ومنظم دون أية معوقات.

كما رصدت غرفة عمليات الحزب، زيادة كبيرة في الإقبال بمراكز الاقتراع في محافظة الدقهلية، بينما سيطر على المشهد احتشاد النساء بشكل كثيف أمام اللجان في كافة المحافظات.

مدارس لغات في بنها تنظم مسيرة لدعم المشاركة في الانتخابات

 

جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
جانب من الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان الصعيد
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