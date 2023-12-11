الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السكرتير المساعد لمحافظة الإسماعيلية يُدلى بصوته فى ثانى أيام الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أدلى اللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الاثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بلجنة الوافدين بالمنطقة الصناعية الأولى بالإسماعيلية.

وشدد اللواء ماهر كامل، على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مناشدًا الجميع بالمشاركة في حقهم الدستور، وانتخاب الرئيس القادم لمصر.

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ثقته في وعي وثقافة الشعب المصري، ومشاركتهم في العملية الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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