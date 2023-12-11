"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي بنجر السكر خلال شهر ديسمبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال شهر ديسمبر، وتمثلت التوصيات في الآتي.

أهم التوصيات لمزراعي بنجر السكر

• العروة المبكرة ("زراعات أغسطس"، الانتظام في عملية الري وان يكون على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات حتى لا تصاب الجذور بالعفن.

• جمع الأوراق المصابة بالتبقع السركسبورى وحرقها أو الرش بالمبيدات الموصى بها قبل الحصاد بشهر على الأقل.

العروة المتوسطة "زراعات سبتمبر":

• الانتظام في الري كل 20 يوما تقريبا.

• متابعه الإصابة بالسركسبورا كما سبق وعدم أضافه أي سماد آزوتى متأخر.

العروة المتأخرة زراعات أكتوبر ونوفمبر

• تجرى عمليه العزقة الثانية مع أضافه الدفعة الثانية من السماد الازوتى (45 وحده أزوت للفدان)

• وفى نهاية الشهر تجرى العزقة الثالثة للترديم على الجذور ويضم جزء من الريشة البطالة إلى العمالة لتصبح النباتات على رأس الخطوط ثم يتم الري.

أهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل

في سياق آخر، كانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر ديسمبر:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

ا) انتاج البصل الفتيل بالوجه القبلي:

1- يجب الانتهاء من نقل المشاتل الى الأرض المستديمة

2- استمرار نقاوة الحشائش

3- اجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها للحقول التي مر على زراعتها من 30- 40 يوم

ب) انتاج البصل الفتيل بالوجه البحري:

1- استمرار نقاوة الحشائش

2- الاستمرار في نقل المشاتل الى الأرض المستديمة

3- اجراء الرش الدوري الوقائي بالمبيدات الموصي بها للحقول التي مر على زراعتها من 30- 40 يوم

4- يتم اضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل 45 كجم وحدة ازوت / فدان او 150 كجم نترات النشادر / فدان بعد حوالي شهر من الزراعة في الأرض المستديمة.

ب) انتاج البصل من البصيلات بالوجه القبلى:

