الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد سليمان يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أحمد سليمان
أحمد سليمان

حرص أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على الإدلاء بصوته في  الانتخابات الرئاسية بلجنته الانتخابية صباح اليوم. 

كما قام حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك بالإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى بالتجمع الأول.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة 3 أيام بدءًا من أمس الأحد حتى غد الثلاثاء في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

متابعة إعلامية 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعًا دوليًا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ4218 صحفيا وإعلاميا لها.

الكشوف الانتخابية 

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين لديهم الآن حق التصويت ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

أحمد سليمان نادي الزمالك الانتخابات الرئاسية 15 ألف قاض حسين السيد

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