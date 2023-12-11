الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الشباب يتصدرون المشهد بالسيدة زينب فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

توافد كبير من الــشباب ، في اليوم الثانى لانتخابات الرئاسية عام 2024، للإدلاء بأصواتهم في لجنة مدرسة الشهداء بمنطقة السيدة زينب.

واطصف الشباب فى طوابير أمام لجنتى مدرسة السيدة زينب الابتدائية، وشهداء بورسعيد، فى منطقة السيدة زينب، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مجسدين مشهدا مبهجا عبر حرصهم على التواجد من بداية اليوم أمام أبواب اللجان، حرصًا منهم على المشاركة الإيجابية فى عملية الاقتراع لاختيار رئيس مصر القادم.

وتوجه عدد كبير من المصريين للإدلاء بأصواتهم في العملية في ثاني أيام الإنتخابات الرئاسية.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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