حملة المرشح الرئاسى حازم عمر: رصدنا إقبالًا تاريخيًا على التصويت بالانتخابات

رصدت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورؤساء وأعضاء غرف العمليات بالمحافظات، خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية في الداخل، إقبالا تاريخيا على مراكز الاقتراع بكل من قرى ومراكز محافظات الغربية- المنيا- أسيوط- الجيزة- قنا- الدقهلية.

كما رصدت غرفة عمليات الحزب، زيادة كبيرة في الإقبال بمراكز الاقتراع في محافظات (البحرالأحمر- المنوفية- القليوبية)، وكذلك الوضع في محافظات (الشرقية- مطروح- القاهرة).

ووصفت الحملة احتشاد المواطنيين أمام مراكز الاقتراع بالإقبال غير المسبوق، حيث تشهد مراكز الاقتراع إقبالا تاريخيا.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة، واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

اليوم الثاني للانتخابات بمحافظات (أسيوط- قنا- الشرقية- مطروح- القاهرة)

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة بمحافظات (البحرالأحمر- القاهرة- المنوفية- القليوب

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد مقر اللجان