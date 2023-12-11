الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العاملون بمستشفيات جامعة قناة السويس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

العاملون بمستشفيات
العاملون بمستشفيات جامعة قناة السويس يشاركون بالانتخابات

توافد العاملون بمستشفيات جامعة قناة السويس، أمام اللجان الانتخابية؛ للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال الدكتور أحمد أنور، مدير مستشفيات جامعة قناة السويس، إن العاملين في مستشفيات جامعة قناة السويس، حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، داعيًا جميع المواطنين لممارسة حقهم الذي كفله لهم الدستور بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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