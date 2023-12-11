غرفة عمليات التنسيقية: انتظام العملية الانتخابية دون مخالفات

تستمر غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في متابعة الانتخابات الرئاسية، لمتابعة ورصد عملية التصويت في الداخل، لليوم الثاني، من خلال فريق متابعة من حوالي 20 ألف متابع ومتطوع، بالتنسيق مع غرف العمليات المشتركة، للتأكد من تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورصد متابعونا فتح اللجان الانتخابية في موعدها في التاسعة صباحًا، باستثناء عدد قليل من اللجان تأخرت لدقائق قليلة وتم تدارك الأمر، كما رصدنا في بعض المحافظات تأخر فتح بعض اللجان نظرًا للظروف الجوية، وصلت في أقصى وقت إلى تأخر ساعة وربع الساعة لتأخر وصول السادة القضاة بسبب تلك الظروف الجوية، ثم انتظمت العملية الانتخابية في كافة اللجان بعد ذلك.

كما رصد متابعو الغرفة فتح عدد ۸۰۲۹ لجنة في ۲۷ محافظة، حيث تم الرصد من خلال المتابعين والمتطوعين التابعين لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في عدد ۲۷ محافظة، وبلغت نقاط الرصد عدد ١٢٢٥٩ عملية رصد توضح انتشار ٢٠ ألف متطوع ومتطوعة على مستوى ۲۷ محافظة لهم القدرة على رصد عدد ۸۰۲۹ لجنة.

لم يتم رصد أى مخالفات وتجاوزات تؤثر على سير العملية الانتخابية

ولم يتم رصد أي مخالفات وتجاوزات تؤثر على سير العملية الانتخابية، ورصد متابعونا تيسير الإجراءات أمام الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، واستمرار توافد وإقبال الناخبين في مختلف المحافظات بشكل جيد.

وتجري عملية الانتخاب على ٣ أيام، هي ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر، في ١١ ألفا و٦٣١ لجنة بداخل ٩٣٧٦ مركزا انتخابيا، ويتابع العملية الانتخابية:

- ٢٤ سفارة و٦٧ دبلوماسيا.

- ١٤ منظمة دولية بـ٢٢٠ متابعا.

- ٦٢ منظمة مجتمع مدني محلي بـ٢٢ ألفا و٣٤٠ متابعا.

- ١١٥ وسيلة إعلامية وصحيفة دولية بـ٥٢٨ متابعا.

- ٧٠ وسيلة إعلامية محلية بـ٤٢١٨ صحفيا وإعلاميا.

وتستمر غرفة العمليات المركزية في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة منذ فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحا وحتى إغلاقها في التاسعة مساء، للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفقا لكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.