إقبال كثيف على اللجان الانتخابية ومسيرات حاشدة من المواطنين بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المحافظة شهدت مسيرات حاشدة من المواطنين للتعبير عن سعادتهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث شهدت عددًا من الشوارع خروج مسيرات ضخمة بأعداد كبيرة من المواطنين تجوب الشوارع والميادين، حاملين أعلام مصر ومرددين الهتافات والأغاني الوطنية للتعبير عن سعادتهم في المشاركة، وذلك أثناء التوجه للإدلاء بحقهم الدستوري والتصويت داخل المقار الانتخابية.

وأشار محافظ أسيوط، إلى توافد أعداد كبيرة من المواطنين على مقار اللجان الانتخابية بالقرى والمراكز والأحياء للإدلاء بأصواتهم، حيث يتم مراجعة بيانات المواطنين والدخول إلى اللجنة، ثم يتم اتباع الارشادات الانتخابية وتمكن المواطن من الإدلاء بالصوت ثم وضع يده في الحبر الفسفوري لتتم بذلك عملية التصويت.

وأكد اللواء عصام سعد، انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان الانتخابية على مستوي المحافظة دون أي معوقات، مشيرًا إلى أنه تابع من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام اليوم الاثنين 11 ديسمبر فتح جميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة في تمام التاسعة صباحًا وتوافد المواطنين علي اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي تقام على مدار 3 أيام متتالية بداية من أمس الأحد 10 ديسمبر وإستمرارا حتى غدًا الثلاثاء 12 ديسمبر.