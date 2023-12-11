الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسيرات حاشدة بجامعة الزقازيق لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

مسيرات حاشدة بجامعة
مسيرات حاشدة بجامعة الزقازيق

انطلقت مسيرات حاشدة اليوم في جامعة الزقازيق بالشرقية، لحث المواطنين على المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

بدأت المسيرة اليوم بقيادة د. خالد الدرندلى رئيس الجامعة من أمام كلية الآداب وجابت كل أرجاء الحرم الجامعي، ثم تحركت لتجوب شوارع مدينة الزقازيق، حيث شارك فيها د. عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، د. إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ود. أحمد عنانى عميد كلية الطب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والسادة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بالإضافة إلى مشاركة متميزة من اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر.

وجه د. خالد الدرندلى رئيس الجامعة دعوة إلى جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، وجموع الشعب المصري، للمشاركة في ماراثون الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، تأكيدًا لدعم الوطن والمشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.

مسيرات حاشدة بجامعة الزقازيق
مسيرات حاشدة بجامعة الزقازيق
مسيرات حاشدة بجامعة الزقازيق
مسيرات حاشدة بجامعة الزقازيق
مسيرات حاشدة بجامعة الزقازيق
مسيرات حاشدة بجامعة الزقازيق
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