الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

العاملون بـ "النصر للبترول" يدلون بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة 2024

مشاركة العاملون بشركة
مشاركة العاملون بشركة النصر للبترول في إنتخابات الرئاسة

شارك العاملون بشركة النصر للبترول في إنتخابات الرئاسة المصرية 2024، وذلك وسط أجواء وطنية وأمام سباق رئاسي معبر عن إرادة الشعب في اختيار رئيس الجمهورية من خلال مناخ ديمقراطي كامل

وأشار المهندس محمد عبدالله حسن رئيس مجلس الإدارة، إلى أن مشاركة العاملين في هذا الحدث العظيم يأتي انطلاقا من مسئوليتهم الوطنية تجاه الوطن، وإيمانا منهم بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الحدث المهم والفريد في الحياة الديمقراطية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي شرعت فيها الدولة.

 انتخابات الرئاسة 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

 متابعة إعلامية للانتخابات

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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