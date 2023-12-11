رجال الأوقاف والكنيسة بالغردقة يحثون المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظَّم رجال الدين من ممثلي الأوقاف والكنسية بمدينة الغردقة، مسيرة مشتركة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخاب الرئاسية والمشاركة الفعَّالة في اختيار رئيس مصر المقبل.

وأكد الدكتور هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، لـ«الدستور»، أن الهدف من المسيرة حثّ المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس مصر، مؤكدًا أن المشاركة واجب وطني على كل مصري.

من جهته، أكد الأنبا ايلاريون، أسقف كنائس البحر الأحمر، أنه يجب على كل مصري ومصرية أن يكونوا على قدر من المسؤولية وأن يقوموا بواجبهم الوطني ولا يتخاذلوا عن المشاركة في التصويت واستخدام حقهم الدستوري في اختيار رئيس مصر، وأن يكونوا جزءًا من مستقبل هذا الوطن.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثاني أيامها، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024