رئيس اللجنة العامة بقسم أول دمياط: الأمور تسير بسهولة ويسر

قال المستشار تامر رياض، رئيس اللجنة العامة بقسم أول دمياط، إن اللجنة العامة تتكون من 13 لجنة فرعية، ومجموع إجمالي الناخبين 90 ألفا و291 ناخبًا.

سارت كل أمورها بسهولة

وأضاف رياض، خلال كلمته أثناء متابعة الهيئة الوطنية لعمليات التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، اليوم الإثنين، أن العملية الانتخابية خلال اليوم الأول سارت كل أمورها بسهولة ويسر دون أي معوقات من الناخبين، وشهدنا إقبالا كثيفا من الناخبين.

وتابع: تواصل رئيس اللجنة مع رئيس لجنة المتابعة من أجل توفير موظف إضافي لتغطية الإقبال الكثيف الذي شهدناه أمس، واليوم الثاني جميع اللجان فتحت في موعدها.