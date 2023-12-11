لجان إمبابة تسهّل تصويت كبار السن ثاني أيام الانتخابات

شهدت اللجان الانتخابية في دائرة إمبابة في اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية، مشاركة مميزة لكبار السن.

وحرص رؤساء ومنظمو اللجان الإنتخابات بامبابة، على تسهيل تصويت كبار السن من خلال إدخالهم سريعا إلى مقار التصويت وتوفير مقاعد لهم.

واصطف المواطنون أمام اللجان الانتخابية مع فتح باب التصويت وبدء دخول الناخبين.

ويتواصل اقبال المواطنين في دائرة إمبابة بشكل مكثف منذ اليوم الأول، وسط تواجد عدد من شباب الأحزاب أصحاب التوكيلات للمشاركة في عملية التنظيم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.