الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عجوز تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية: "حب الوطن دفعني إلى النزول"

عجوز تدلي بصوتها
عجوز تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

حرصت سيدة عجوز تبلغ من العمر 73 عامًا، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، على الرغم من أنها خضعت لعملية جراحية بذراعيها وتعاني من صعوبة في الحركة، مؤكدة أن الدافع وراء مشاركتها هو حبها لوطنها وللرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت السيدة العجوز لـ"الدستور" من أمام لجنة السيدة زينب: "أنا عمري 73 عامًا ولسة خارجة من عملية شرائح ومسامير ولكن حب الوطن دفعني إلى النزول".

وأكدت أنها حرصت على النزول مع ابنتها الكبرى رغم مرضها الشديد وتعبها بعد العملية، من أجل اختيار الأمن والاستقرار.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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