الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

العريش ورمانة والشيخ زويد.. قبائل شمال سيناء وشبابها أمام اللجان للمشاركة في الانتخابات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

حرصت قبائل شمال سيناء وعلى رأسهم الشباب، في مدن العريش والشيخ زويد ورمانة، على المشاركة بقوة في التصويت بالانتخابات الرئاسية، وذلك حرصًا منهم على دعم القرار المصري والرؤية الوطنية في الانتخابات الرئاسية.

وتعتبر مشاركة قبائل شمال سيناء، وشبابها، من المسارات الإيجابية في الانتخابات الجارية، وتظهر حجم الحشود، رغبة أهالي سيناء في المشاركة والتصويت بالانتخابات.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفة عمليات، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولى، وحتى نهاية العملية الانتخابية.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس  الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

انتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه ئ2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

بأجواء احتفالية.. الاسكندرية تواصل إبهار العالم بكثافة الناخبين (فيديو)

متطوعو مراكز شباب كفر الشيخ يستقبلون الناخبين للتصويت فى ثاني أيام السباق الرئاسى

توافد كثيف من المواطنين على مراكز الاقتراع بـ طنطا في ثاني أيام الانتخابات

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال وتقذف آلياته بالهاون فى شرق ووسط خان يونس

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

أول تعليق من "الوطنية للانتخابات" على تصويت مواطنة سبق أن شاركت بالخارج بإحدى السفارات

انعقاد دائم.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل متابعة الانتخابات الرئاسية فى اليوم الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يهاجمون المزارعين وقاطفي الزيتون في بلدة عقربا جنوب نابلس

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن