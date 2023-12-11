أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب يدلون بأصواتهم فى الانتخابات

حرص عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث أدلت غادة السيسي بصوتها الانتخابي في مدرسة الإمام الشافعي للغات طنطا بمحافظة الغربية، كما أدلت شيماء عبدالرسول بصوتها في مدرسة أحمد مدني المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وأدلى مارك مجدي بصوته بمدرسة الشهيد سعيد حمدي الخليفة المأمون مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وأدلى محمد طه بصوته بمدرسة الحواتم الشهيدة منة الله بمحافظة الفيوم، كما أدلى قياتي عاشور بصوته في مدرسة علي راغب الابتدائية في محافظة بني سويف.

كما أدلت بسمة العقدة بصوتها الانتخابي في مدرسة أبوالهول القومية بمحافظة الجيزة، كما صوّت محمد البحيري في مدرسة هدي شعراوي التجريبية بالقاهرة، كما صوّت أسامة هشام بالمدرسة البريطانية بالرحاب في القاهرة.

كما شارك د. أحمد سعيد فهيم منصور في الإدلاء بصوته في مدرسة الاعدادية القديمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، كما أدلى حافظ عثمان حافظ بصوته فى مدرسة محمد فريد الابتدائية حدائق القبة بالقاهرة.

وتواصل الغرفة المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الانعقاد الدائم، وذلك لمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية، ومشاركة المصريين في التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.