إقبال كثيف من المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم في دار السلام

شهدت عدد من اللجان الانتخابية بمنطقة دار السلام مع الساعات الأولى من ثاني أيام الاقتراع، إقبال كثيف من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتواجد المواطنون أمام اللجان بمنطقة مجمع المدارس ومدارس الفاروق، وذلك قبل موعد فتح اللجان، يتضمنهم مختلف الأعمار والفئات حاملين اعلام مصر.

على جانب آخر، حثت قيادات حزب إراده جيل، الناخبين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ودعم وانتخاب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وتم اصطفاف عدد من المتطوعين أمام اللجان لمساعدة الناخبين ومعرفة اللجان الانتخابية.

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.