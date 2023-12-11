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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء التصويت بلجان القليوبية في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

بدأت  اللجان والمقرات  الإنتخابية بمحافظة القليوبية فتح أبوابها صباح اليوم الإثنين ١١ ديسمبر  ثانى أيام الانتخابات الرئاسية لإستقبال الناخبين بالانتخابات والتى تنعقد على مدار ثلاثة أيام ".

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إن المحافظة على جاهزية تامة للانتخابات الرئاسية والتى يتم متابعتها من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة والجولات الميدانية  لمتابعة سيرها بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات المركزية غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، لمتابعة انتظام سير التصويت داخل اللجان الانتخابية بنطاق القليوبية، والتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشاكل أو معوقات وحلها على الفور مع جميع الجهات المختصة.

وشدد" الهجان على التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة بالمحافظة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والصحة وشركات الخدمات وكافة الجهات، ووجود ممثل لكل جهة داخل مقر الشبكة الوطنية لرصد أي مشاكل أو معوقات وحلها على الفور.

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