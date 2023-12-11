إقبال من الشباب على لجان الإسكندرية في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية

شهدت لجنة كلية سابا باشا شرق الإسكندرية، إقبالا ملحوظا من الشباب، على اللجان الانتخابية، استعدادًا للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية.

واصطف الناخبون من الشباب والسيدات أمام المقر الانتخابي، في مشهد حضاري للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

وقال محمود سالم طالب جامعي، إن المشهد أمس كان إيجابي ومحفز لجميع فئات الشعب المصري وخاصة الشباب للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الشعب المصري أثبت وجوده المؤثر أمام العالم.

وحثت عزة سعدون، المرأة المصرية للنزول للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسي، لنثبت للعالم كله أن مصر آمنة مستقرة، وأن لدينا شعب واعي يقف بجانب بلده ويساندها ويعي حقوقه الدستورية في اختيار رئيس مصر.

يذكر أن محافظة الإسكندرية استعدت لاستقبال الانتخابات الرئاسية التي انطلقت أمس الأحد وتستمر حتى غدًا الثلاثاء، حيث تم التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في لجانهم الانتخابية.

وتضم محافظة الإسكندرية 351 مقرا انتخابيا يتضمن 35 مركزا للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين، كما تضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، حيث أن عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من امس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

متابعة إعلامية للانتخابات

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024