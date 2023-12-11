الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا مع رؤساء الأحياء لمتابعة العمل باللجان الانتخابية

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا، اليوم، مع رؤساء الأحياء الأجهزة التنفيذية والمعنية بالعملية الانتخابية، استعدادا لليوم الثاني لـلانتخابات الرئاسية 2024، والتي شهد اليوم الأول منها  إقبالا كثيفا من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والظهور بصورة حضارية مشرفة.

وأكد محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية والمعنية كثفت جهودها لظهور بصورة مشرفة خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وتجهيز المقار الانتخابية بنطاق المحافظة ولضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر، مؤكدا على المشاركة الإيجابية للمواطن في العملية الانتخابية، التي تعكس مدى ثقافة ووعي الشعب المصري، وتؤكد على قوة وعظمة الدولة المصرية وقيادتها السياسية وأجهزتها الحكومية، لافتا أن حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو حق أصيل للجميع،  ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته واختيار من يمثله  للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية.

توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري

ووجه محافظ بورسعيد،  رؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية القائمة على العملية الانتخابية بالتنسيق المستمر فيما بينهم ومتابعة سير العملية الانتخابية خلال الايام القادمة،  داخل المقار الانتخابية  وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف،  مع استمرار رفع جميع الاشغالات فى محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم،  ورفع مستوى النظافة  في محيط المقار الانتخابية،  وفي الشوارع المؤدية من وإلي اللجان الانتخابية وتحقيق المظهر الحضاري اللائق بهذه الفعالية.

 الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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