الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الرياضة: "إدلاء الشباب بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية شىء يدعو للفرح"

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الانتخابات الرئاسية بمثابة عرس انتخابي، وشهدت اللجان الانتخابية زحامًا كبيرًا، وإدلاء الشباب بصوتهم في الانتخابات شيء يدعو للفرحة، لافتًا إلى أن نسب مشاركتهم مبهجة ومرتفعة للغاية.

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن رسالته للشباب بأن الحاضر ملك للجميع لكن المستقبل الشباب تصنعه، ومن ثم لا بد أن يكونوا حريصين على تماسك هذه الحضارة والدولة تحت مسمى "أنا مصري".

5 آلاف برنامج شبابي منذ توليه الوزارة

 وأشار إلى أنه منذ 2014 هناك إنجازات في دولة تخطط وتتنبأ، ودولة تبتكر للمستقبل وتدير الحاضر، لذلك منذ بداية تقلده للمنصب الوزاري تم طرحت أكثر من 5 آلاف برنامج شبابي بواقع 131 مليون مشاركة. 

وأوضح أن هذه البرامج تربوية وإعداد مستقبل وتطوير قدرات وبرامج للولاء والانتماء وبها برامج لمناقشة التحديات وأن نكون بجانب الدولة في أي أزمة أو استحقاق انتخابي.

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