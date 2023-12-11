على الدين هلال يوضح رؤيته للنهج الصحيح لإدارة الدولة

أوضح الدكتور علي هلال، المفكر السياسي ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، رؤيته للنهج الصحيح لإدارة الدولة، قائلًا: "يجب أن يكون هناك استقرار، بحيث لا يتم قلب الصفحة والدخول إلى صفحة جديدة إلا بعد الانتهاء من الصفحة القديمة، لأنه في هذه الحالة تحكم على نفسك بالبداية من صفر في كل مرة".

وأضاف هلال خلال لقائه ببرنامج "مساءdmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر قناة dmc، أن هناك ضمانات لتحقيق ذلك، وهذه الضمانات هي أن يوجد دور للشعب، ممثلًا في أحزاب قوية، صحافة حرة، برلمان قوي، وعملية متابعة، وإذا افترضنا أن رئيس الوزراء قال إنه يتعهد بتنفيذ كذا، فمن الحق أن يُسال عما أنجزه وما لم ينجزه، ولا يعتبر رئيس الوزراء هذا السؤال إهانة أو تجاوز على سلطة عليا، مؤكدًا أننا جميعًا نسعى لتنمية هذا البلد.