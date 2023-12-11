الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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على الدين هلال يوجه رسالة للمواطن المصرى: "انزل وشارك وقل رأيك"

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إن الانتخابات تمثل دلالة كاشفة للأحزاب السياسية ومؤيديها، معقبًا: "حرصت على توجيه الشكر للقاضية التي ترأست لجنتي الانتخابية". 

وأضافت الدكتور علي الدين هلال، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة dmc: أنني قد رصدت مشاركة كثيفة بالانتخابات في لجنة تصويتي، والتنظيم كان جيدًا، ورسالتي للمواطن المصري هي "انزل وشارك وقل رأيك". 

وأوضح أن المرشحين الأربعة للرئاسة حصلوا على نفس فرص الظهور الإعلامي والمنافسة، لافتًا إلى أن السياسة هي عملية مستمرة والأحزاب شاركت في انتخابات الرئاسة وتستعد للبرلمان. 

وأكد أن الرئيس القادم سيكون منوطًا به وضع أسس مستقرة للنظام السياسي، لافتًا إلى أنه يجب أن تتسق جهود الجهاز التنفيذي للدولة مع رؤية مصر 2030م، لافتًا إلى أن الجميع يسعى لتنمية البلاد والنهضة بالشعب.

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