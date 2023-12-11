الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسين فهمى عن تأجيل مهرجان القاهرة السينمائى: لا يمكن الشعور بفرحة وسط أحداث غزة

حسين فهمى
حسين فهمى

تحدث الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تأجيل دورة المهرجان هذا العام بسبب الأحداث في غزة، مؤكدًا أن ما يحدث في غزة غير مسبوق ولا يمكن إقامة مهرجان فني ونشعر بفرحة في ظل هذه الظروف.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنه تحدث مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وقررا تأجيل الدورة الحالية للعام المقبل، وذلك لأن مهرجان القاهرة هو مهرجان دولي وله ميعاد ثابت، ولذا لا يمكن تقديمه في أي فترة.

الظروف في غزة تسيء يومًا عن يوم

وتابع أن الظروف في غزة تسيء يومًا عن يوم، مشيرًا إلى أن تأجيل المؤتمر فيه خسائر كبيرة لأنهم أحضروا أفلامًا وأرسلوا أموالًا ويحاولون ردها ثانية. 

ووجه رسالة للمواطنين طالبهم فيها بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لأنه حق لكل مواطن أن يختار قائده.

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