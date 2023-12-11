الإعلامى أسامة كمال: الأمور تسير فى غاية اليسر أمام الناخبين بالانتخابات الرئاسية

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الأمور كانت في غاية اليسر أمام الناخبين بـ الانتخابات الرئاسية، من دخول وخروج وإجراء العملية الانتخابية، حيث لا تستغرق العملية الانتخابية إلا دقائق قليلة جدًا وفي حالة يسر شديد.

وأضاف الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن cnn تقول إن انتخابات الرئاسة بدأت في مصر بمشاركة عدد كبير من الناخبين، وفقًا لغرف عمليات المرشحين في الانتخابات والتي قالت إنها لم ترصد أي تجاوز أو خروقات، والمرشحون الأربعة في الانتخابات والوزراء والمسؤولون أدلوا بأصواتهم مع فتح باب الاقتراع في خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر، وعدد الناخبين 67 مليون ناخب، يدلون بأصواتهم في أكثر من 9 آلاف مركز انتخابي يضم 11 ألف لجنة فرعية يُشرف عليها أكثر من 15 ألف قاضٍ، بحسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تؤكد أنها تتعامل مع كل الحملات الانتخابية بحيادية تامة وتغطي العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 من خلال قنواتها العامة والإخبارية من أرض الواقع ومن خلال كاميراتها المنتشرة في نقاط متعددة لإيصال الصورة للمشاهد والمستمع والمتابع بشكل واضح.