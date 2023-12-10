الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عزت جاء من أمريكا ليصوت فى الفيوم: أختار رئيسى

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

رغم أنه يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب جنسيته المصرية، أصر عزت عبدالله، ٨٥ عامًا، على أن يكون فى مصر خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وأدلى بصوته فى لجنة الوافدين بمدرسة الصداقة الفرنسية المشتركة، بمدينة الفيوم.

كان فى استقباله رئيس اللجنة المستشار أحمد صابر، الذى ساعده على إتمام عملية الإدلاء بصوته، ولفت إلى أن المواطن مصرى أمريكى ولم يسبق له التصويت فى الانتخابات الرئاسية. وقد ظهر مُتكئًا على عُكاز، وحرص رئيس اللجنة على إحضار كرسى له ومساعدته داخل اللجنة.

ودعا المواطن عزت عبدالله، المواطنين للنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، واختيار رئيس مصر المقبل وسط التحديات الكبيرة المحلية والدولية التى يشهدها العالم والمنطقة.

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